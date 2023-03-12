Нагельсманн высказался о победе «Баварии» со счётом 5:3

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал домашнюю победу над «Аугсбургом» в матче чемпионата Германии. Хозяева отпраздновали победу со счетом 5:3.

«Быстрый гол соперника застал нас врасплох. Но команда мгновенно среагировала на это. «Бавария» взвинтила темп и не сбавляла оборотов в течение получаса.

Мы не должны пропускать три гола за один матч, последний из них был вообще необязательным. Но, в принципе, я доволен нашей победой», - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

По итогам 24 туров Бундеслиги «Бавария» набрала 52 балла и занимает первое место в таблице, опережая «Боруссию» на два пункта.