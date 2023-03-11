«Шальке» притормозил дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» провела 10 подряд победных матчей в 2023 году и лишь во вторник была остановлена «Челси». После той неудачи «шмели» не смогли победить и на внутренней арене в споре с «Шальке», который набрал неплохой ход и больше не является беспросветным аутсайдером. В середине первого тайма Родриго Саласар оказался один на один с голкипером и не попал в створ. Обмен опасными моментами продолжался, и в итоге гости выиграли первый тайм благодаря удару с 18 метров от Нико Шлоттербека. Сразу после перерыва Микаэль Фрай прострелил под удар Мариусу Бюльтеру, и тот не сплоховал. Достаточно быстро «Боруссия» снова повела, здорово сыграл Рафаэл Геррейру, зарядив в дальнюю девятку. На 80-й минуте «кобальтовые» снова отыгрались, Кенан Караман ударом головой вырвал для «Шальке» ничью - 2:2.

Хозяева поля наконец-то ушли с последнего места, а их соперник идет вторым.