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«Шальке» притормозил дортмундскую «Боруссию»

11 Марта 2023 • 22:22 Комментировать
Шальке 04
2:2
Боруссия Д
окончен

Дортмундская «Боруссия» провела 10 подряд победных матчей в 2023 году и лишь во вторник была остановлена «Челси». После той неудачи «шмели» не смогли победить и на внутренней арене в споре с «Шальке», который набрал неплохой ход и больше не является беспросветным аутсайдером. В середине первого тайма Родриго Саласар оказался один на один с голкипером и не попал в створ. Обмен опасными моментами продолжался, и в итоге гости выиграли первый тайм благодаря удару с 18 метров от Нико Шлоттербека. Сразу после перерыва Микаэль Фрай прострелил под удар Мариусу Бюльтеру, и тот не сплоховал. Достаточно быстро «Боруссия» снова повела, здорово сыграл Рафаэл Геррейру, зарядив в дальнюю девятку. На 80-й минуте «кобальтовые» снова отыгрались, Кенан Караман ударом головой вырвал для «Шальке» ничью - 2:2.

Хозяева поля наконец-то ушли с последнего места, а их соперник идет вторым.

Протокол игры  
Шальке 042:2Боруссия Д
  38'Шлоттербек Нико (0:1)
(1:1) Бюльтер Мариус50'  
  60'Геррейру Рафаэл (1:2)
(2:2) Караман Кенан80'  
Ферманн РальфБруннер Седрик  55'Ёсида МаяДженц МорицМатричани ХеннингАйдин Мехмет 74' (Теродде Симон ( 74') Крал АлексКраусс Том 74' (Баланта Эдер ( 74') Саласар Родриго 68' (Караман Кенан ( 68') Фрай Микаэль 74' (Мор Тобиас ( 74') Бюльтер Мариус
Запасные: Мюллер ДжоуиКаминьски МарцинТауэр НикласШволов АлександерГраймль Лео
Майер Александер IIВольф МариусХуммельс МатсШлоттербек НикоРюэрсон ЮлианДжан ЭмреМален Дониэлл 80' (Рейна Джованни ( 80') Беллингем ДжудГеррейру РафаэлБайно-Гиттенс Джейми 68' (Дауд Махмуд ( 68') Аллер Себастьян 80' (Модест Антони ( 80')
Запасные: Мёнье ТомаМорей МатеуПасслак ФеликсЛотка МарсельЭзкан СалихРойс МаркоНжинма ДжастинЗюле Никлас
11 марта. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Шальке 04
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