«Герта» прервала победную серию «Майнца»

В 24-м туре чемпионата Германии «Герта» принимала «Майнц», который нацелился на еврокубки после четырех побед подряд. Жессик Нганкам на 18-й минуте реализовал пенальти, а гости отыгрались в начале второго тайма, когда прицельно пробил Людовик Ажорк.
Ничья 1:1 позволила «Герте» остаться четвертой с конца, соперник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Нганкам Жессик18'
|57'Ажорк Людовик (1:1)
Кристенсен Оливер•Уремович Филип•Кемпф Марк-Оливер•Дордой Мартон•Рихтер Марко72' (Кенни Джонджо (72') •Тусар Люка• 66'Джигерджи Толга 22'64' (Йоветич Стеван (64') •Сердар Суат89' (Канга Вилфрид (89') •Платтенхардт Марвин•Нидерлехнер Флориан64' (Шуньич Иван (64') •Нганкам Жессик72' (Лукебакио Доди (72')
Центнер Робин•Ханше-Ольсен Андреас• 52'Бель Штефан•Фернандес Эдимилсон•Да Коста Данни58' (Баркок Аймен (58') •Каси Антони46' (Аарон Мартин (46') •Баррейро Леандро80' (Кор Доминик (80') •Стах Антон•Ингвартсен Маркус58' (Видмер Сильван (58') •Чхэ-Сон Ли II58' (Онисиво Карим (58') •Ажорк Людовик
Запасные: Лайч Максим•Nelson Weiper•Хак Александер•Дамен Финн
11 марта. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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