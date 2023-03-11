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«Штутгарт» ушёл от поражения в матче с «Айнтрахта»

11 Марта 2023 • 19:35 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Штутгарт
окончен

В очередном матче Премьер-лиги «Айнтрахт» принимал «Штутгарт», ведущий борьбу за выживание, игра получилась примерно равной, а у хозяев был только один удар в створ. На 55-й минуте Себастьян Роде забил швабам. Те отыгрались после попадание в сетку от Силаса Мвумпы - 1:1.

«Айнтрахт» закрепился на шестом месте, гости - третьи с конца.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр1:1Штутгарт
(1:0) Роде Себастьян55'  
  75'Мвумпа Силас (1:1)
Трапп КевинТутаХасебе МакотоН'Дика Эван  90'БутаМакс Филипп 90' (Ленц Кристофер ( 90') Роде Себастьян  27' 71' (Камада Даити ( 71') Соу Джибрил  75' 86' (Аларио Лукас ( 86') Борре Рафаэль 71' (Якич Кристиян ( 71') Гётце Марио  90'Коло-Муани Рандаль
Запасные: Алиду ФаридеРамай ДиантАаронсон ПакстенЧендлер ТимотиСмолчич Хрвое
Бредлов ФабианАнтон ВальдемарМавропанос КонстантиносИто ХирокиСоса БорнаЭндо ВатаруКаразор АтаканХарагути Генки 79' (Мийо Энцо ( 79') Диаш Жиль 63' (Мвумпа Силас ( 63') Переа Хуан 63' (Кулибали Танги ( 63'  72') Томаш Тьягу 63' (Фюрих Крис ( 63')
Запасные: Мюллер ФлорианНартей НиколасПфайффер ЛукаВагноман ЖошаЗагаду Дан-Аксель
11 марта. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Штутгарт
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