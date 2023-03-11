«Штутгарт» ушёл от поражения в матче с «Айнтрахта»

В очередном матче Премьер-лиги «Айнтрахт» принимал «Штутгарт», ведущий борьбу за выживание, игра получилась примерно равной, а у хозяев был только один удар в створ. На 55-й минуте Себастьян Роде забил швабам. Те отыгрались после попадание в сетку от Силаса Мвумпы - 1:1.

«Айнтрахт» закрепился на шестом месте, гости - третьи с конца.