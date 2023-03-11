«Штутгарт» ушёл от поражения в матче с «Айнтрахта»

В очередном матче Премьер-лиги «Айнтрахт» принимал «Штутгарт», ведущий борьбу за выживание, игра получилась примерно равной, а у хозяев был только один удар в створ. На 55-й минуте Себастьян Роде забил швабам. Те отыгрались после попадание в сетку от Силаса Мвумпы - 1:1.
«Айнтрахт» закрепился на шестом месте, гости - третьи с конца.
Протокол игры
|(1:0) Роде Себастьян55'
|75'Мвумпа Силас (1:1)
Трапп Кевин•Тута•Хасебе Макото•Н'Дика Эван• 90'Бута•Макс Филипп90' (Ленц Кристофер (90') •Роде Себастьян 27'71' (Камада Даити (71') •Соу Джибрил 75'86' (Аларио Лукас (86') •Борре Рафаэль71' (Якич Кристиян (71') •Гётце Марио• 90'Коло-Муани Рандаль
Бредлов Фабиан•Антон Вальдемар•Мавропанос Константинос•Ито Хироки•Соса Борна•Эндо Ватару•Каразор Атакан•Харагути Генки79' (Мийо Энцо (79') •Диаш Жиль63' (Мвумпа Силас (63') •Переа Хуан63' (Кулибали Танги (63') • 72'Томаш Тьягу63' (Фюрих Крис (63')
11 марта. Стадион "Дойче банк Парк".
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