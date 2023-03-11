Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Шальке» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

11 Марта 2023 • 20:00 Комментировать
Шальке 04
0:0
Боруссия Д
1 4.40 X 3.45 2 1.87
1-й тайм

В 24-м туре чемпионата Германии по футболу «Шальке» играет против «Боруссии» из Дортмунда.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Шальке 040:0Боруссия Д
Ферманн РальфБруннер СедрикЁсида МаяДженц МорицМатричани ХеннингАйдин МехметКрал АлексКраусс ТомСаласар РодригоФрай МикаэльБюльтер Мариус
Запасные: Мюллер ДжоуиКаминьски МарцинТауэр НикласБаланта ЭдерМор ТобиасКараман КенанТеродде СимонШволов АлександерГраймль Лео
Майер Александер IIВольф МариусХуммельс МатсШлоттербек НикоРюэрсон ЮлианДжан ЭмреМален ДониэллБеллингем ДжудГеррейру РафаэлБайно-Гиттенс ДжеймиАллер Себастьян
Запасные: Мёнье ТомаМорей МатеуПасслак ФеликсЛотка МарсельРейна ДжованниЭзкан СалихРойс МаркоДауд МахмудМодест АнтониНжинма ДжастинЗюле Никлас
11 марта. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Шальке 04
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШАЛЬКЕ 04 БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Бавария Бавария
Аугсбург Аугсбург
5
3
1.14 10.00 17.00
Видео
Окончен
Герта Герта
Майнц Майнц
1
1
2.70 3.70 2.50
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Боруссия М Боруссия М
3
0
1.65 4.50 4.70
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Штутгарт Штутгарт
1
1
1.82 4.10 4.00
Видео
37 мин
Шальке 04 Шальке 04
Боруссия Д Боруссия Д
0
0
5.40 4.30 1.62
Видео
12.03.23 в 17:30
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм Хоффенхайм
1.89 3.75 4.10
Видео
12.03.23 в 19:30
Вердер Вердер
Байер Л Байер Л
2.95 3.65 2.35
Видео
12.03.23 в 21:30
Вольфсбург Вольфсбург
Унион Берлин Унион Берлин
2.35 3.40 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
20:00 · Германия. Бундеслига
«Шальке» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:38 · Германия. Бундеслига
«Герта» прервала победную серию «Майнца»
19:35 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» ушёл от поражения в матче с «Айнтрахта»
19:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» одолела «Аугсбург» в матче с 8 голами
19:25 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» за полтайма разгромил «Боруссию» из Мёнхенгладбаха
17:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Аугсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:3
14:56 · Германия. Бундеслига
Гвардиол хочет покинуть «РБ Лейпциг» следующим летом
13:13 · Германия. Бундеслига
Отец Беллингема провёл переговоры с «Реалом» 1
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ведёт переговоры о трансфере одного из лучших вингеров Бундеслиги
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет изучить менталитет Канселу, прежде чем принимать решение о его трансфере
12:28 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Чупо-Мотинг не сыграет с «Аугсбургом»
12:09 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес: «Буду готов к финалу Лиги чемпионов»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Швайнштайгер: «Де Хеа при первой же встрече спросил у меня, кто лучше: он или Нойер?»
09:54 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» предстанет перед судом
09:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась с будущим Эрнандеса
Все новости
Рекомендуем