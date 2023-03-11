«Шальке» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 24-м туре чемпионата Германии по футболу «Шальке» играет против «Боруссии» из Дортмунда.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Шальке 04 - Боруссия Д
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Протокол игры
Майер Александер II•Вольф Мариус•Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико•Рюэрсон Юлиан•Джан Эмре•Мален Дониэлл•Беллингем Джуд•Геррейру Рафаэл•Байно-Гиттенс Джейми•Аллер Себастьян
11 марта. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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