«Бавария» определилась с будущим Эрнандеса

Французский защитник Люка Эрнандес может заключить новое трудовое соглашение с мюнхенской «Баварией». Как сообщает портал Goal.com, немецкий гранд намерен оформить сделку как можно быстрее.

27-летний центральный защитник выступает за мюнхенский коллектив с июля 2019 года. Срок действующего контракта Эрнандеса с «Баварией» рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Его трансферный ценник составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии футболист принял участие в семи поединках, в которых получил одну желтую карточку. Он пропустил большой отрезок из-за повреждения.