«Бавария» приняла решение по Гнабри и Сане

В мюнхенской «Баварии» не стремятся к расставанию с нападающими команды Сержем Гнабри и Лероем Сане. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

Как стало известно источнику, немецкий гранд хочет сохранить игроков, но при этом готов рассмотреть выгодные варианты их продажи, если они поступят в офис клуба.

Сане играет за «Баварию» с лета 2020 года. Срок действующего контракта футболиста с клубом рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

В свою очередь Гнабри находится в расположении мюнхенского гранда с 2017 года. Его контракт истекает летом 2026 года.