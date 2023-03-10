​«Барселона» может купить игрока сборной Бельгии за 15 млн евро

«Барселона» ищет футболиста на позицию правого защитника. В сфере интересов каталонского гранда находится Тома Мёнье из дортмундской «Боруссии». Как сообщает Todofichajes, «сине-гранатовые» могут купить 31-летнего игрока сборной Бельгии примерно за 15 миллионов евро.

Отмечается, что «Барселона» предпочла бы подписать Хуана Фойта или Диогу Далота, но эти защитники являются дорогостоящими, и каталонцы сейчас не могут себе их позволить.

За «Боруссию» Тома Мёнье выступает с лета 2020 года после перехода из «ПСЖ». Если брать сезон 2022/2023, то бельгиец провёл 15 матчей, в которых записал на свой счёт один голевой пас.