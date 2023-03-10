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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Барселона» может купить игрока сборной Бельгии за 15 млн евро

10 Марта 2023 • 15:42 Комментировать

«Барселона» ищет футболиста на позицию правого защитника. В сфере интересов каталонского гранда находится Тома Мёнье из дортмундской «Боруссии». Как сообщает Todofichajes, «сине-гранатовые» могут купить 31-летнего игрока сборной Бельгии примерно за 15 миллионов евро.

Отмечается, что «Барселона» предпочла бы подписать Хуана Фойта или Диогу Далота, но эти защитники являются дорогостоящими, и каталонцы сейчас не могут себе их позволить.

За «Боруссию» Тома Мёнье выступает с лета 2020 года после перехода из «ПСЖ». Если брать сезон 2022/2023, то бельгиец провёл 15 матчей, в которых записал на свой счёт один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Хуан Фойт Диогу Далот Тома Менье трансферы футбола - лето 2023
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