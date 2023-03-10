Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла нового центрального нападающего

10 Марта 2023 • 12:45 Комментировать

Нападающий сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Немецкий гранд предпримет попытку заполучить 24-летнего исполнителя в январское трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 37 миллионов евро. Срок действующего контракта форварда с «Айнтрахтом» истекает в конце июня 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Германии Коло-Муани провел 22 поединка, записав на свой счет 11 забитых мячей (один – с пенальти) и десять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.03.23 в 22:30
Кёльн Кёльн
Бохум Бохум
1.83 3.80 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Марта
13:49 · Германия. Бундеслига
Коман объяснил причины провалов «ПСЖ» в Лиге чемпионов
13:30 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес пробудет вне игры ещё минимум два месяца
13:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет продлить контракт с Мусиалой
12:45 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла нового центрального нападающего
12:20 · Германия. Бундеслига
В «Реале» есть уверенность насчёт трансфера Беллингема
09:50 · Германия. Бундеслига
Месси или Роналду: Мюллер рассказал, кто является большей проблемой
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нацелилась на топ-игрока «Манчестер Сити»
00:28 · Германия. Бундеслига
«Реал» доволен прогрессом в вопросе трансфера Беллингема
00:23 · Германия. Бундеслига
Клубы Бундеслиги следят за Ковнацки
09 Марта
19:13 · Германия. Бундеслига
​Ройс может пропустить рурское дерби из-за болезни
15:24 · Германия. Бундеслига
​«Реал» провёл встречу с агентом и отцом Беллингема
08 Марта
22:44 · Германия. 2-я бундеслига
В «Ганновере» сообщили, что происходит с поддерживающим Россию Ондуа
15:17 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» заявили о желании сохранить Беллингема ещё на сезон
14:44 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» хочет продлить контракт с Дэвисом
13:04 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили, что Ондуа находится в шорт-листе клуба
Все новости
Рекомендуем