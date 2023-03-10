«Бавария» нашла нового центрального нападающего

Нападающий сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Немецкий гранд предпримет попытку заполучить 24-летнего исполнителя в январское трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 37 миллионов евро. Срок действующего контракта форварда с «Айнтрахтом» истекает в конце июня 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Германии Коло-Муани провел 22 поединка, записав на свой счет 11 забитых мячей (один – с пенальти) и десять результативных передач.