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Чемпионат Германии. Бундеслига

Месси или Роналду: Мюллер рассказал, кто является большей проблемой

10 Марта 2023 • 09:50 Комментировать

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер после победы над французским «ПСЖ» в Лиге чемпионов сравнил матчи против аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«В играх против Месси у «Баварии» всегда все складывается удачно, чего не скажешь и матчах против Роналду. Криштиану всегда был для нас большой проблемой, когда выступал в Мадриде», - приводятся слова немецкого нападающего в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Напомним, что «Бавария» прошла «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей со счетом 3:0 (1:0, 2:0).

В данный момент Криштиану выступает за пределами Европы. 38-летний португалец защищает цвета «Аль-Насра».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Лионель Месси Томас Мюллер
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