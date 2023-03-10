​«Реал» договорился со звёздным полузащитником – раскрыты подробности

В летнее трансферное окно состав «Реала» может пополнить полузащитник Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии». Как сообщает TodoFichajes, мадридский гранд уже имеет принципиальное соглашение с 19-летним англичанином.

По данным источника, детали соглашения между «Реалом» и Джудом Беллингемом были доработаны по итогам встречи представителей клуба с отцом игрока. Теперь «сливочным» нужно согласовать сумму трансфера с «Боруссией». И здесь пока не всё так гладко, как хотелось бы мадридцам. Дортмундцы хотят получить за Беллингема около 150 миллионов евро, в то время как «Реал» не готов платить больше 110 миллионов евро.

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