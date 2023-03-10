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Чемпионат Германии. Бундеслига

Клубы Бундеслиги следят за Ковнацки

10 Марта 2023 • 00:23 Комментировать
Фортуна
...
Хайденхайм
1 2.15 X 3.40 2 3.35
11.03 22:30

Как сообщает Kicker, к нападающему «Фортуны» Давиду Ковнацки приковано внимание клубов Бундеслиги, поскольку спортсмен не будет продлевать свой контракт с клубом Второй Бундеслиги.

Интерес к 25-летнему игроку проявляют берлинский «Унион», мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Майнц». Дополнительно сообщается, что интерес есть и у датского «Митьюлланда». Ковнацки перешёл в дюссельдорфскую команду из итальянской «Сампдории» за 6,75 млн евро в 2019 году. Вторую половину прошлого сезона уроженец города Гожув-Велькопольски провёл в аренде в познаньском «Лехе» на своей родине в Польше.

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Боруссия Мёнхенгладбах Фортуна Дюссельдорф Митьюлланд Давид Ковнацки трансферы футбола - лето 2023
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