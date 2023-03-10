Клубы Бундеслиги следят за Ковнацки

Как сообщает Kicker, к нападающему «Фортуны» Давиду Ковнацки приковано внимание клубов Бундеслиги, поскольку спортсмен не будет продлевать свой контракт с клубом Второй Бундеслиги.

Интерес к 25-летнему игроку проявляют берлинский «Унион», мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Майнц». Дополнительно сообщается, что интерес есть и у датского «Митьюлланда». Ковнацки перешёл в дюссельдорфскую команду из итальянской «Сампдории» за 6,75 млн евро в 2019 году. Вторую половину прошлого сезона уроженец города Гожув-Велькопольски провёл в аренде в познаньском «Лехе» на своей родине в Польше.