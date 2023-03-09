​Ройс может пропустить рурское дерби из-за болезни

В субботу вечером в чемпионате Германии пройдёт рурское дерби – «Шальке» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Капитан «шмелей» Марко Ройс рискует пропустить этот матч из-за болезни, не связанной с коронавирусом. Об этом рассказывает немецкий Sky.

В сезоне 2022/2023 Марко Ройс провёл за «Боруссию» 20 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь голевых передач на партнёров.

Добавим, что на текущий момент «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Баварии» дортмундцы уступают только по дополнительным показателям при равенстве очков (по 49).