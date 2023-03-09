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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Реал» провёл встречу с агентом и отцом Беллингема

09 Марта 2023 • 15:24 Комментировать

На трансферном рынке разгорается борьба за подписание полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Фаворитом в гонке за 19-летним футболистом считается «Ливерпуль», но «Реал» тоже не прочь провернуть сделку.

Как сообщает Foot Mercato, директор «Реала» Джуни Калафат во вторник провёл встречу с отцом и агентом Джуда Беллингема. Встреча прошла в Лондоне в отеле перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Боруссией».

19-летний Джуд Беллингем оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 110 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 Беллингем провёл 32 матча, в которых забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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