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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Боруссии» заявили о желании сохранить Беллингема ещё на сезон

08 Марта 2023 • 15:17 Комментировать
Шальке 04
...
Боруссия Д
11.03 20:30

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о будущем полузащитника команды Джуда Беллингема.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить Беллингема в клубе ещё на один сезон», — цитирует Келя журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что интерес к 19-летнему англичанину проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Действующий контракт полузащитника с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Беллингем провёл за «Боруссию» 32 матча, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Джуд Беллингем
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ШАЛЬКЕ 04 БОРУССИЯ Д
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