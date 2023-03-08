В «Боруссии» заявили о желании сохранить Беллингема ещё на сезон

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о будущем полузащитника команды Джуда Беллингема.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить Беллингема в клубе ещё на один сезон», — цитирует Келя журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что интерес к 19-летнему англичанину проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Действующий контракт полузащитника с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Беллингем провёл за «Боруссию» 32 матча, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.