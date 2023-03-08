​«Бавария» хочет продлить контракт с Дэвисом

«Бавария» рассчитывает продлить контракт с защитником Альфонсо Дэвисом. Как сообщает Todofichajes, мюнхенцы хотят заключить с 22-летним футболистом трудовое соглашение до средины 2028 года. Действующий договор Дэвиса рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

За «Баварию» Альфонсо Дэвис выступает с 2019 года. С тех пор защитник провёл 144 официальных матча, в которых забил 7 голов и отдал 25 результативных передач на партнёров.

В среду вечером «Бавария» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Не пропустите трансляцию этой игры в текстовом формате на страницах портала LiveResult.