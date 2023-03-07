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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Реал» не купит Беллингема летом – названы причины слухи

07 Марта 2023 • 10:37 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем находится на радарах многих европейских грандов, в том числе на радаре «Реала». При этом мадридский клуб планирует подписать англичанина не ближайшим летом, а посреди 2024 года, о чём пишет Daily Mail.

По данным источника, «Реал» не хочет тратить много денег в ближайшее трансферное окно. Кроме того, в клубе не уверены, что на данном этапе будет правильно сокращать игровое время Тони Крооса и Луки Модрича, чему поспособствует трансфер Джуда Беллингема.

19-летний Джуд Беллингем оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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