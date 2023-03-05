«Вольфсбург» и «Айнтрахт» выдали боевую ничью

23-й тур Бундеслиги завершился поединком между «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом». Уже в дебюте Янник Герхардт вывел на пустые ворота Омара Мармуша, но гол «волков» отменили - вне игры, а затем ВАР показал, что все было чисто. В середине тайма Рандаль Коло-Муани сравнял счет ударом головой. Тут же Эван Ндика вколотил мяч в сетку, и уже гости вели. Еще до перерыва Герхардт успел сравнять счет - 2:2. Второй тайм получился малособытийным, но на 90-й минуте Ндика попал в штангу.
После ничейного результата «Айнтрахт» остается шестым, а соперник - восьмым.
Протокол игры
|(1:0) Мармуш Омар10'
|22'Коло-Муани Рандаль (1:1)
|26'Н'Дика Эван (1:2)
|(2:2) Герхардт Янник43'
Кастельс Коэн•Баку Ридле•Лакруа Максанс75' (Борнаув Себастьян (75') •Ван де Вен Микки•Отавио Пауло• 84'Сванберг Маттиас85' (Нмеча Лукас (85') •Арнольд Максимилиан• 84'Герхардт Янник•Виммер Патрик 48'68' (Паредес Кевин (68') •Мармуш Омар85' (Нмеча Феликс (85') •Каминьски Якуб
Трапп Кевин•Тута•Хасебе Макото•Н'Дика Эван•Бута85' (Кнауфф Ансгар (85') •Макс Филипп74' (Ленц Кристофер (74') •Камада Даити•Роде Себастьян 58'74' (Якич Кристиян (74') • 84'Линдстрём Йеспер84' (Борре Рафаэль (84') •Гётце Марио• 45'Коло-Муани Рандаль
05 марта. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Бан пользователя