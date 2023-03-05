«Вольфсбург» и «Айнтрахт» выдали боевую ничью

23-й тур Бундеслиги завершился поединком между «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом». Уже в дебюте Янник Герхардт вывел на пустые ворота Омара Мармуша, но гол «волков» отменили - вне игры, а затем ВАР показал, что все было чисто. В середине тайма Рандаль Коло-Муани сравнял счет ударом головой. Тут же Эван Ндика вколотил мяч в сетку, и уже гости вели. Еще до перерыва Герхардт успел сравнять счет - 2:2. Второй тайм получился малособытийным, но на 90-й минуте Ндика попал в штангу.

После ничейного результата «Айнтрахт» остается шестым, а соперник - восьмым.