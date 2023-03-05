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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» и «Айнтрахт» выдали боевую ничью

05 Марта 2023 • 21:31 Комментировать
Вольфсбург
2:2
Айнтрахт Фр
окончен

23-й тур Бундеслиги завершился поединком между «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом». Уже в дебюте Янник Герхардт вывел на пустые ворота Омара Мармуша, но гол «волков» отменили - вне игры, а затем ВАР показал, что все было чисто. В середине тайма Рандаль Коло-Муани сравнял счет ударом головой. Тут же Эван Ндика вколотил мяч в сетку, и уже гости вели. Еще до перерыва Герхардт успел сравнять счет - 2:2. Второй тайм получился малособытийным, но на 90-й минуте Ндика попал в штангу.

После ничейного результата «Айнтрахт» остается шестым, а соперник - восьмым.

Протокол игры  
Вольфсбург2:2Айнтрахт Фр
(1:0) Мармуш Омар10'  
  22'Коло-Муани Рандаль (1:1)
  26'Н'Дика Эван (1:2)
(2:2) Герхардт Янник43'  
Кастельс КоэнБаку РидлеЛакруа Максанс 75' (Борнаув Себастьян ( 75') Ван де Вен МиккиОтавио Пауло  84'Сванберг Маттиас 85' (Нмеча Лукас ( 85') Арнольд Максимилиан  84'Герхардт ЯнникВиммер Патрик  48' 68' (Паредес Кевин ( 68') Мармуш Омар 85' (Нмеча Феликс ( 85') Каминьски Якуб
Запасные: Коцца НиколяВальдшмидт ЛукаВинд ЙонасГилавоги ЖошуаКлингер Никлас
Трапп КевинТутаХасебе МакотоН'Дика ЭванБута 85' (Кнауфф Ансгар ( 85') Макс Филипп 74' (Ленц Кристофер ( 74') Камада ДаитиРоде Себастьян  58' 74' (Якич Кристиян ( 74'  84') Линдстрём Йеспер 84' (Борре Рафаэль ( 84') Гётце Марио  45'Коло-Муани Рандаль
Запасные: Алиду ФаридеРамай ДиантАаронсон ПакстенЧендлер ТимотиСмолчич Хрвое
05 марта. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Вольфсбург Айнтрахт Франкфурт
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