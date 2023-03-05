В «Баварии» ответили на вопрос о будущем Нойера

Руководство мюнхенской «Баварии» пока не обсуждало с голкипером команды Мануэлем Нойером подписание нового трудового соглашения. Об этом рассказал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

«Пока не общались по этому поводу, но разговор с Мануэлем непременно будет. Сейчас же у нас важная игра в Лиге чемпионов – это на первом месте», - цитирует функционера Sky Sports.

Напомним, что во время зимнего отпуска Нойер сломал ногу и выбыл до завершения нынешнего сезона. Действующий контракт 36-летнего вратаря с немецким грандом рассчитан до середины 2024 года.

В этом сезоне Бундеслиги Нойер провел 12 матчей и пропустил 11 мячей.