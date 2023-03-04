«Унион» отдаляется от вершины после третьего матча на ноль в атаке

Берлинский «Унион», похоже, сдувается посреди сезона в Бундеслиге. Недавний лидер соревнований в прошлом туре проиграл «Баварии» (0:3), а сегодня не смог забить «Кёльну» (0:0). При этом две недели назад в игре с безнадежным аутсайдером, «Шальке», была та же картина.
Игра в субботу получилась более-менее равной, несмотря на турнирную ситуацию. «Козлы» ни в чем не уступили и после этой встречи вышли на 12-е место. Соперник - третий с отставанием в пять баллов от «Баварии».
Точно так же по голам и статистическим показателям прошла игра «Боруссии» из Мёнхегладбаха и «Фрайбурга».
Протокол игры
Рённов Фредерик • Духи Данило • Кнохе Робин • Лейте Диогу • Триммель Кристофер • Юранович Йосип • Хаберер Яник 69' ( Сибачо Жордан ( 69' ) • 90'Хедира Рани • Лайдуни Аисса 81' ( Торсби Мортен ( 81') • Бекер Шеральдо 90' ( Михель Свен ( 90') • Бехренс Кевин 69' ( Зегуйн Пауль ( 69')
Запасные: Баумгартль Тимо • Еккель Пауль • Левелинг Джейми • Озтунали Левин • Грилль Леннарт
Швебе Марвин • Шмиц Бенно • Хюберс Тимо • Шабо Юлиан • Хектор Йонас • Мартель Эрик • Схири Эльес • Майна Линтон 86' ( Адамян Саркис ( 86') • Любичич Деян 90' ( Лемперте Тим ( 90') • Кайнц Флориан 84' ( Олесен Матиас ( 84') • Тиггес Штеффен
Запасные: Шиндлер Кингсли • Гусенбашич Денис • Сольдо Никола • Лимниос Димитрис • Зельке Дейви • Хорн Тимо
04 марта. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Протокол игры
Зиппель Тобиас•Скалли Джозеф•Итакура Ко•Эльведи Нико• 40'Бенсебаини Рами 87'• 87'Крамер Кристоф•Коне Куадио•Хофманн Йонас•Штиндль Ларс 15'71' (Нойхаус Флориан (71') •Плеа Алассан90' (Нец Лука (90') •Тюрам Маркус 84'
Флеккен Марк•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп• 67'Кюблер Лукас84' (Кайтель Янник (84') •Гюнтер Кристиан•Эггештайн Максимилиан78' (Доан Рицу (78') •Хёфлер Николас• 90'Грифо Винченцо84' (Гульде Мануэль (84') •Хёлер Лукас90' (Петерсен Нильс (90') •Шаллаи Роланд78' (Рохль Мерлин (78')
04 марта. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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