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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» отдаляется от вершины после третьего матча на ноль в атаке

04 Марта 2023 • 19:38 Комментировать
Боруссия М
0:0
Фрайбург
окончен

Берлинский «Унион», похоже, сдувается посреди сезона в Бундеслиге. Недавний лидер соревнований в прошлом туре проиграл «Баварии» (0:3), а сегодня не смог забить «Кёльну» (0:0). При этом две недели назад в игре с безнадежным аутсайдером, «Шальке», была та же картина.

Игра в субботу получилась более-менее равной, несмотря на турнирную ситуацию. «Козлы» ни в чем не уступили и после этой встречи вышли на 12-е место. Соперник - третий с отставанием в пять баллов от «Баварии».

Точно так же по голам и статистическим показателям прошла игра «Боруссии» из Мёнхегладбаха и «Фрайбурга».

Протокол игры 
Унион Берлин0:0Кёльн
Рённов Фредерик  Духи Данило  Кнохе Робин  Лейте Диогу  Триммель Кристофер  Юранович Йосип  Хаберер Яник   69' (Сибачо Жордан (   69'   90' Хедира Рани  Лайдуни Аисса   81' (Торсби Мортен (   81' Бекер Шеральдо   90' (Михель Свен (   90' Бехренс Кевин   69' (Зегуйн Пауль (   69')
Запасные: Баумгартль Тимо  Еккель Пауль  Левелинг Джейми  Озтунали Левин  Грилль Леннарт
Швебе Марвин  Шмиц Бенно  Хюберс Тимо  Шабо Юлиан  Хектор Йонас  Мартель Эрик  Схири Эльес  Майна Линтон   86' (Адамян Саркис (   86' Любичич Деян   90' (Лемперте Тим (   90' Кайнц Флориан   84' (Олесен Матиас (   84' Тиггес Штеффен
Запасные: Шиндлер Кингсли  Гусенбашич Денис  Сольдо Никола  Лимниос Димитрис  Зельке Дейви  Хорн Тимо
 04 марта. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

Протокол игры  
Боруссия М0:0Фрайбург
Зиппель ТобиасСкалли ДжозефИтакура КоЭльведи Нико  40'Бенсебаини Рами  87'  87'Крамер КристофКоне КуадиоХофманн ЙонасШтиндль Ларс  15' 71' (Нойхаус Флориан ( 71') Плеа Алассан 90' (Нец Лука ( 90') Тюрам Маркус  84'
Запасные: Лайнер ШтефанНгуму НатанХеррманн ПатрикФридрих МарвинВольф ХаннесФрауло ОскарFlorian Dimmer
Флеккен МаркСильдиллия КилианнГинтер МаттиасЛинхарт Филипп  67'Кюблер Лукас 84' (Кайтель Янник ( 84') Гюнтер КристианЭггештайн Максимилиан 78' (Доан Рицу ( 78') Хёфлер Николас  90'Грифо Винченцо 84' (Гульде Мануэль ( 84') Хёлер Лукас 90' (Петерсен Нильс ( 90') Шаллаи Роланд 78' (Рохль Мерлин ( 78')
Запасные: Чон У-Ён IIKenneth SchmidtВайсхаупт НоаУфофф Бенджамин
04 марта. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Боруссия Мёнхенгладбах Унион Берлин Кёльн
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