«Унион» отдаляется от вершины после третьего матча на ноль в атаке

Берлинский «Унион», похоже, сдувается посреди сезона в Бундеслиге. Недавний лидер соревнований в прошлом туре проиграл «Баварии» (0:3), а сегодня не смог забить «Кёльну» (0:0). При этом две недели назад в игре с безнадежным аутсайдером, «Шальке», была та же картина.

Игра в субботу получилась более-менее равной, несмотря на турнирную ситуацию. «Козлы» ни в чем не уступили и после этой встречи вышли на 12-е место. Соперник - третий с отставанием в пять баллов от «Баварии».

Точно так же по голам и статистическим показателям прошла игра «Боруссии» из Мёнхегладбаха и «Фрайбурга».