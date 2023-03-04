Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о своём будущем. Действующий контракт 33-летнего форварда истекает летом.

«Конечно, я не могу представить себя не играющим за «Боруссию» на этом стадионе. Надеюсь, что такого не случится», - сказал Ройс, чьи слова приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Романо, переговоры между «Боруссией» и Ройсом продолжаются.

За дортмундскую «Боруссию» Марко Ройс суммарно провёл 375 матчей. В них нападающий забил 159 голов и отдал 120 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Боруссия» занимает первое место в таблице чемпионата Германии.