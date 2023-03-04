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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тренер «Боруссии» Терзич подвёл итоги матча с «РБ Лейпцигом»

04 Марта 2023 • 10:23 Комментировать

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич пообщался с представителями СМИ после поединка с «РБ Лейпцигом» в рамках очередного тура чемпионата Германии. «Шмели» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Это была топовая игра. В первой половине мы продемонстрировали отличный футбол, но после перерыва действовали не самым лучшим образом. Соперник доминировал во втором тайме.

Задачей на этот матч было увеличить отрыв от «РБ Лейпцига» до семи баллов. Мы сделали это. Я горжусь командой», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

После 23 туров «Боруссия» лидирует в Бундеслиге, опережая идущую второй «Баварию» на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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