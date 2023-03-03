​Чупо-Мотинг высказался после продления контракта с «Баварией»

Нападающий Эрик Чупо-Мотинг продлил контракт с «Баварией» до завершения сезона 2023/2024. Камерунский футболист дал комментарий после подписания нового трудового соглашения с мюнхенцами.

«Я очень рад остаться здесь подольше и продолжать получать массу удовольствия от этого клуба. Я чувствую себя здесь как дома. Так же себя чувствует в Мюнхене моя семья. Это важный момент для меня.

Я рад, что смогу и дальше помогать команде. Я хорошо лажу с ребятами, мы упорно работаем над нашими целями. Конкуренция высокая, но если вы хотите быть среди лучших, это обычное дело. У нас большие планы, мы хотим выиграть много титулов. Нет причин что-то менять», - слова Чупо-Мотинга приводятся на сайте «Баварии».