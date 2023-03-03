Топ-игрок сборной Англии выбрал «Реал»

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. По сообщениям журналистов Todofichajes, из множества возможных вариантов 19-летний игрок выбрал мадридский «Реал». В свою очередь «сливочные» также заинтересованы в услугах футболиста.

Беллингем связан трудовым соглашением с немецким клубом до конца июня 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 100 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Джуд принял участие в 21 поединке, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.