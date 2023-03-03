Нойер может сыграть за «Баварию» в этом сезоне

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер восстанавливается с опережением графика. Как информируют журналисты издания Sportbild, опытный футболист имеет шанс вернуться на поле в концовке текущего сезона. Ранее сообщалось, что Нойер досрочно завершил эту кампанию.

Мануэль сломал ногу во время зимнего отпуска, когда катался на лыжах. В связи с его травмой руководство мюнхенского клуба в экстренном порядке оформило трансфер швейцарца Янна Зоммера.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 36-летний вратарь провел 12 поединков, в которых пропустил 11 мячей. В четырех встречах Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности.