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Чемпионат Германии. Бундеслига

Эбимбе и Макс останутся в «Айнтрахте»

03 Марта 2023 • 00:38 Комментировать

22-летний французский полузащитник Эрик Эбимбе и 29-летний немецкий левый защитник Филипп Макс останутся во франкфуртском «Айнтрахте» по окончании срока их арендного соглашения, клуб решил воспользоваться возможностью выкупа игроков. Об этом сообщает Sport1.

По информации источника, выкуп Эбимбе может быть заблокирован «ПСЖ», если французский клуб захочет сохранить его, пункт о выкупе составляет 20 миллионов евро.

Макс также собирается остаться, так как все условия со стороны ПСВ, необходимые для того, чтобы оформить переход на постоянной основе, почти выполнены. Возможность покупки 29-летнего футболиста установлена в размере двух миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Филипп Макс Эрик Эбимбе трансферы футбола - лето 2023
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