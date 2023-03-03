Линхарт может покинуть «Фрайбург» летом

Защитник немецкого «Фрайбурга» и национальной сборной Австрии Филипп Линхарт может покинуть команду из города Фрайбург-им-Брайсгау уже в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Kicker.

Контракт 26-летнего футболиста истекает в 2024 году, однако в нём есть пункт об уходе, в связи с чем он имеет возможность сменить клубную прописку уже грядущим летом. По сообщениям источника, Линхарт вызвал интерес со стороны нескольких неназванных клубов, что заставило «Фрайбург» попытаться продлить с ним контракт.

В последний раз австриец продлевал контракт в 2021 году, в настоящее время Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.