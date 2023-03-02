Финн Дамен летом покинет «Майнц»

Как сообщает Transfermarkt.de, голкипер «Майнца» Финн Дамен покинет клуб по окончании нынешнего сезона. По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы гельзенкирхенский клуб «Шальке» и эйндховенский клуб ПСВ.

Контракт Дамена с «Майнцем» подойдёт к концу как раз конце сезона, представитель игрока уже начал переговоры с потенциальными новыми клубами в карьере немца.

Отвечая на вопрос журналиста Bild о своём будущем, Дамен сказал: «Майнц» несколько раз выбирал Робина в последние годы. Вот почему я предполагаю, что моё пребывание в Майнце закончится летом».