«Реал» может потратить 80 млн евро на топ-игрока «Баварии»

Мадридский «Реал» начал подыскивать игрока, который сможет заменить в центре поля кого-то из пары Тони Кроос – Лука Модрич. Согласно сведениям Todofichajes, в поле зрения «королевского» клуба попал полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих.

Боссы испанского гранда предпримут попытку заполучить 28-летнего немца по завершении сезона-2022/2023. Сделка может получиться достаточно дорогостоящей, ведь стоимость Киммиха оценивается в 80 миллионов евро. Контракт хавбека с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Йозуа забил три гола и сделал четыре ассиста в 21 поединке.