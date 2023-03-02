«Бавария» потеряла важного игрока перед матчем с «ПСЖ»

Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане травмировался во время последнего тренировочного занятия команды, об этом рапортует на своих страницах издание AS.

Степень серьезности повреждения немецкого игрока пока неизвестна, однако его участие в ближайших матчах против «Штутгарта» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов теперь под огромным вопросом. Игра со «швабами» состоится в ближайший уик-энд, а ответный матч с парижанами в плей-офф Лиги чемпионов пройдет 8 марта.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 27-летний атакующий полузащитник провел 20 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.