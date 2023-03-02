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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» потеряла важного игрока перед матчем с «ПСЖ»

02 Марта 2023 • 09:13 Комментировать

Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане травмировался во время последнего тренировочного занятия команды, об этом рапортует на своих страницах издание AS.

Степень серьезности повреждения немецкого игрока пока неизвестна, однако его участие в ближайших матчах против «Штутгарта» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов теперь под огромным вопросом. Игра со «швабами» состоится в ближайший уик-энд, а ответный матч с парижанами в плей-офф Лиги чемпионов пройдет 8 марта.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 27-летний атакующий полузащитник провел 20 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Лерой Сане
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