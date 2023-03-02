Фюллькруг и Кейн удерживают совместный рекорд этого сезона

В матче двадцать второго тура немецкой Бундеслиги «Вердер» с крупным счетом обыграл «Бохум», забив тому три мяса. Первый из них записал на свой счет Никлас Фюллькруг, запомнившийся хорошими выступлениями на чемпионате мира - в частности, он сравнял счет в игре с испанцами.

Как оказалось, Фюллькруг забил уже седьмой гол в нынешнем сезоне, который оказался первым в матче. По этому показателю он, совместно с Гарри Кейном из «Тоттенхэма», удерживает рекорд среди всех главных пяти чемпионатов Европы.

В следующем туре немецкой Бундеслиги «Вердер» сыграет на выезде с «Аугсбургом».