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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фюллькруг и Кейн удерживают совместный рекорд этого сезона

02 Марта 2023 • 08:58 Комментировать
Вердер
3:0
Бохум
окончен

В матче двадцать второго тура немецкой Бундеслиги «Вердер» с крупным счетом обыграл «Бохум», забив тому три мяса. Первый из них записал на свой счет Никлас Фюллькруг, запомнившийся хорошими выступлениями на чемпионате мира - в частности, он сравнял счет в игре с испанцами.

Как оказалось, Фюллькруг забил уже седьмой гол в нынешнем сезоне, который оказался первым в матче. По этому показателю он, совместно с Гарри Кейном из «Тоттенхэма», удерживает рекорд среди всех главных пяти чемпионатов Европы.

В следующем туре немецкой Бундеслиги «Вердер» сыграет на выезде с «Аугсбургом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Никлас Фюллькруг
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