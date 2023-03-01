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Чемпионат Германии. Бундеслига

Флик назвал слабое место сборной Германии

01 Марта 2023 • 18:24 Комментировать

Наставник «бундестим» Ханс-Дитер Флик порассуждал о самой слабой позиции немецкой сборной на данный момент.

«Наименьшая из наших проблем – позиция вратаря, в Германии есть три-пять вратарей, которые являются одними из самых лучших во всём мире. Улучшить оборону – вот, что нам нужно, так как наши соперники в Катаре были лучше нас в плане оборонительных показателей», - цитирует Флика Bayern&Germany.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре немцы вновь разочаровали всю Германию – подопечные Флика так и не вышли из группы с командами Японии, Испании и Коста-Рики, одержав победу лишь над латиноамериканской командой. На чемпионате мира в России команда Германии тоже провалила групповой этап.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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