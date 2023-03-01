Флик назвал слабое место сборной Германии

Наставник «бундестим» Ханс-Дитер Флик порассуждал о самой слабой позиции немецкой сборной на данный момент.

«Наименьшая из наших проблем – позиция вратаря, в Германии есть три-пять вратарей, которые являются одними из самых лучших во всём мире. Улучшить оборону – вот, что нам нужно, так как наши соперники в Катаре были лучше нас в плане оборонительных показателей», - цитирует Флика Bayern&Germany.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре немцы вновь разочаровали всю Германию – подопечные Флика так и не вышли из группы с командами Японии, Испании и Коста-Рики, одержав победу лишь над латиноамериканской командой. На чемпионате мира в России команда Германии тоже провалила групповой этап.