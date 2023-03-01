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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хуммельс может уйти из футбола - названа причина

01 Марта 2023 • 17:14 Комментировать

Центральный защитник Матс Хуммельс, выступающий за дортмундскую «Борусию», может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом информируют журналисты издания Bild.

Согласно данным источник, 34-летний футболист может повесить бутсы на гвоздь в том случае, если не заключит новое соглашение со «шмелями». Срок действующего контракта между сторонами истекает грядущим летом.

При этом стоит отметить, что интерес к Матсу проявляют клубы из Саудовской Аравии и США, но сам игрок не желает покидать Германию.

В нынешнем сезоне защитник провел 25 матчей за «Боруссию» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс
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