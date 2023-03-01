​Мане раскрыл слова Роналду о его переходе «Баварию»

Летом прошлого года нападающий Садио Мане сменил «Ливерпуль» на «Баварию». Сенегалец раскрыл слова Криштиану Роналду о его переезде в Мюнхен.

«Я виделся с Криштиану Роналду на Мальорке перед этим сезоном, когда мой трансфер уже был завершён. Он поздравил меня и сказал: «Отличный клуб. Это отличный шаг для тебя», - рассказал Мане в интервью SportBild.

В сезоне 2022/2023 Садио Мане провёл за «Баварию» 24 матча. В них сенегальский нападающий записал на свой счёт 11 голов и 4 результативных паса на партнёров.

«Бавария» на текущий момент лидирует в чемпионате Германии, опережая дортмундскую «Боруссию» по дополнительным показателям.