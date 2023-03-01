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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд вот-вот должна завершить трансфера Камада

01 Марта 2023 • 11:54 Комментировать
Вольфсбург
...
Айнтрахт Фр
05.03 19:30

Дортмундская «Боруссия» скоро должна окончательно согласовать трансфер полузащитника «Айнтрахта» Даити Камада. Переход должен состояться грядущим летом, игрок согласен перейти в команду Эдина Терзича на правах свободного агента.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Боруссия» чувствует, что достигла устного соглашения с Камада по летнему трансферу. Сторонам осталось сделать последний шаг, чтобы окончательно закрыть сделку.

Камада ранее также находился на радаре у каталонской «Барселоны», но Даити в итоге решил присоединиться к «Боруссии» Дортмунд. На счету японца 7 голов и 4 ассиста в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Даити Камада
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ВОЛЬФСБУРГ АЙНТРАХТ ФР
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