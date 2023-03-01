Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Канселу назвал своих любимых футболистов

01 Марта 2023 • 08:46 Комментировать

Защитник сборной Португалии и мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу высказался о символической сборной по версии ФИФА.

«Кто является моим любимым футболистом в этой команде? Мне нравятся Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Еще симпатизирую Луке Модричу. Если бы я выбирал лучшего игрока, то отдал бы свой голос хорвату», - передает слова португальского футболиста Bayern&Germany.

Напомним, что Жоау сменил клубную прописку в зимнее трансферное окно. Он перебрался в «Баварию» из «Манчестер Сити» на правах аренды.

В нынешнем сезоне защитник сыграл за мюнхенцев четыре матча в Бундеслиге и отметился голевой передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жоау Канселу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Марта
08:46 · Германия. Бундеслига
Канселу назвал своих любимых футболистов
28 Февраля
23:40 · Англия. Премьер-лига
Канселу – о символической сборной ФИФА: «Я не знаю, как эта команда защищалась бы» 2
22:11 · Германия. Бундеслига
«Интер» и «Барселона» не отказались от идеи подписания Павара
20:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол готов отказать «Реалу» ради перехода в английский топ-клуб
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» - лучший клуб по проценту побед среди клубов топ-5 лиг Европы
19:41 · Англия. Премьер-лига
Назван лидер топ-5 лиг Европы по числу забитых быстрых голов
16:48 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» следит за нападающим сборной Египта Мармушем
16:47 · Англия. Премьер-лига
Забитцер хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед»
16:34 · Германия. Бундеслига
Мёнхенгладбахская «Боруссия» заинтересована в Мармуше
14:04 · Германия. Бундеслига
​Скалони хочет встретиться с Нагельсманном
13:09 · Германия. Бундеслига
Руководство «Баварии» впечатлено выступлениями Павара в 2023 году
12:28 · Германия. Бундеслига
​Форсберг высказался о критике в адрес «РБ Лейпцига»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Челси» хочет посмотреть, как Поттер будет тренировать команду с Нкунку в атаке
11:50 · Германия. Бундеслига
Переход Камада в «Боруссию» Дортмунд находится на финальной стадии
10:57 · Германия. Бундеслига
Менье остаётся на радаре у «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем