Канселу назвал своих любимых футболистов

Защитник сборной Португалии и мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу высказался о символической сборной по версии ФИФА.

«Кто является моим любимым футболистом в этой команде? Мне нравятся Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Еще симпатизирую Луке Модричу. Если бы я выбирал лучшего игрока, то отдал бы свой голос хорвату», - передает слова португальского футболиста Bayern&Germany.

Напомним, что Жоау сменил клубную прописку в зимнее трансферное окно. Он перебрался в «Баварию» из «Манчестер Сити» на правах аренды.

В нынешнем сезоне защитник сыграл за мюнхенцев четыре матча в Бундеслиге и отметился голевой передачей.