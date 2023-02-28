«Айнтрахт» следит за нападающим сборной Египта Мармушем

Как сообщает издание GGFN, франкфуртский «Айнтрахт» внимательно следит за трансферной ситуацией нападающего «Вольфсбурга» и национальной сборной Египта Омара Мармуша.

Ранее уже сообщалось о том, что в 24-летнем спортсмене заинтересована мёнхенгладбахская «Боруссия», которая рассматривает его как замену уходящему предстоящим летом Маркусу Тюраму.

Футболист выступает за «волков» с 2017 года, за это время с целью улучшения игровых навыков отправлялся во вторую команду «зелёно-белых», а также в клубы «Санкт-Паули» и «Штутгарт».

За египетскую сборную дебютировал и забил первый гол восьмого октября позапрошлого года в отборочном матче чемпионата мира - 2022 против сборной Ливии (1:0).