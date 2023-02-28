Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мёнхенгладбахская «Боруссия» заинтересована в Мармуше

28 Февраля 2023 • 16:34 Комментировать

Как сообщает издание Rheinische Post, мёнхенгладбахская «Боруссия» заинтересована в подписании футболиста «Вольфсбурга» и национальной сборной Египта Омара Мармуша.

Поскольку Маркус Тюрам покинет Мёнхенгладбах по окончании нынешнего сезона, клубу нужно искать замену, и, по информации источника, Мармуш неплохо подходит на эту роль. Египтянин может сыграть как вингера, так и нападающего, а в связи с тем, что летом у него появится возможность сменить клубную прописку, маловероятно, что он решит продлить контракт с «волками», в составе которых он выступает уже на протяжении пяти с половиной лет, не считая времени, проведённого в арендах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023 Омар Мармуш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Февраля
16:48 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» следит за нападающим сборной Египта Мармушем
16:47 · Англия. Премьер-лига
Забитцер хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед»
16:34 · Германия. Бундеслига
Мёнхенгладбахская «Боруссия» заинтересована в Мармуше
14:04 · Германия. Бундеслига
​Скалони хочет встретиться с Нагельсманном
13:09 · Германия. Бундеслига
Руководство «Баварии» впечатлено выступлениями Павара в 2023 году
12:28 · Германия. Бундеслига
​Форсберг высказался о критике в адрес «РБ Лейпцига»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Челси» хочет посмотреть, как Поттер будет тренировать команду с Нкунку в атаке
11:50 · Германия. Бундеслига
Переход Камада в «Боруссию» Дортмунд находится на финальной стадии
10:57 · Германия. Бундеслига
Менье остаётся на радаре у «Барселоны»
06:27 · Германия. Бундеслига
У Леманна снова проблемы с полицией
27 Февраля
22:48 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» связался с агентом Коло-Муани
16:25 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» - лучшая команда 2023 года в топ-лигах по нескольким ключевым показателям
16:14 · Германия. Бундеслига
Коман: «Ответный матч с «ПСЖ»? Сперва нам предстоит сыграть со «Штуттгартом»
14:51 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Я уже говорил, что когда Коман в форме – он один из двух-трёх лучших вингеров в мире»
14:13 · Германия. Бундеслига
​Алдонин: «Головин мог бы попробовать себя в «Боруссии», но по большому счёту всё правильно для себя сделал»
Все новости
Рекомендуем