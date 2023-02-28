Мёнхенгладбахская «Боруссия» заинтересована в Мармуше

Как сообщает издание Rheinische Post, мёнхенгладбахская «Боруссия» заинтересована в подписании футболиста «Вольфсбурга» и национальной сборной Египта Омара Мармуша.

Поскольку Маркус Тюрам покинет Мёнхенгладбах по окончании нынешнего сезона, клубу нужно искать замену, и, по информации источника, Мармуш неплохо подходит на эту роль. Египтянин может сыграть как вингера, так и нападающего, а в связи с тем, что летом у него появится возможность сменить клубную прописку, маловероятно, что он решит продлить контракт с «волками», в составе которых он выступает уже на протяжении пяти с половиной лет, не считая времени, проведённого в арендах.