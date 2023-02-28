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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Скалони хочет встретиться с Нагельсманном

28 Февраля 2023 • 14:04 Комментировать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о рулевом «Баварии» Юлиане Нагельсманне.

«Он отличный тренер. Мы с большим интересом следим за его работой. Мы часто смотрим на его тренировки, нам очень нравится, как он работает. Я собираюсь встретиться с ним лично», - рассказал Скалони немецкому Sky.

Напомним, что в понедельник Лионель Скалони получил приз лучшему тренеру 2022 года по версии ФИФА. В декабре Скалони привёл сборную Аргентины к титулу чемпиона мира. В финальном матче «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей со счётом 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Аргентины Лионель Скалони Юлиан Нагельсманн
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