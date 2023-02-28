​Форсберг высказался о критике в адрес «РБ Лейпцига»

Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг высказался о критике в адрес клуба. Речь о том, что немецкий клуб регулярно подписывает игроков из австрийского «Ред Булл Зальцбурга».

«Я могу понять критику, но меня это не беспокоит. Мы просто находим там хороших футболистов и привозим сюда. Это просто топовые игроки, которые хотят к нам перейти, хотя у них, наверное, есть альтернативные варианты», - сказал Форсберг Bulinews.

Эмиль Форсберг выступает за «РБ Лейпциг» уже восемь лет. За это время он провёл 290 официальных матчей, в которых забил 65 голов и отдал 66 результативных передач на партнёров.