У Леманна снова проблемы с полицией

В очередную историю вляпался бывший голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн. Он попал в аварию в Монте-Карло за рулем своего Porsche, после чего был вынужден общаться с представителями полиции. Ранее он не раз попадался на превышении скорости - жить по правилам 53-летнему киперу явно скучно.

Напомним, что в прошлом его увольняли с работы за проявление расизма, а летом минувшего года он вооружился бензопилой в стиле певца Эминема и проник на участок к соседу, с которым у него не сложились отношения. Там он разрушил беседку, которую его сосед кропотливо строил в течение долгого времени.