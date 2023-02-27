​Алдонин: «Головин мог бы попробовать себя в «Боруссии», но по большому счёту всё правильно для себя сделал»

В прессе появилась информация о том, что Александр Головин продлил контракт с «Монако». При этом ранее агент 26-летнего полузащитника рассказывал об интересе к Головину со стороны дортмундской «Боруссии». Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин оценил решение хавбека сборной России.

«Головин мог бы попробовать себя в «Боруссии», но по большому счёту всё правильно для себя сделал. Наверное, оценил все за и против. Как мне кажется, «Монако» и «Боруссия» на одной ступени по уровню и статусу», - высказался Алдонин, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Всего за «Монако» Александр Головин провёл 166 матчей. В них полузащитник отметился 23 голами и 32 результативными передачами на партнёров.