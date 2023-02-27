В «Боруссии» высказались о контракте Беллингема

Футбольный функционер Себастьян Кель, который занимает пост спортивного директора дортмундской «Боруссии», высказался касательно возможной пролонгации сотрудничества с полузащитником Джудом Беллингемом.

«Я прикладываю все усилия, чтобы обеспечить клубу новый контракт с Джудом. Но пока не было конкретного разговора с футболистом и его семьей. Сейчас он выполняет свою работу и сконцентрирован только на футболе», - приводятся слова функционера в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Срок действующего контракта Беллингема с «Боруссией» рассчитан до конца 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.