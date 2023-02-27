«Боруссия» предложит новые контракты трём топ-игрокам

Руководство дортмундской «Боруссии» запланировало пролонгацию сотрудничества сразу с тремя ведущими футболистами команды, об этом рапортуют журналисты издания Sport.de.

Как стало известно источнику, новые контракты от «шмелей» получат центральный защитник Матс Хуммельс, полузащитник Джуд Беллингем и вингер Марко Ройс.

Напомним, что в услугах Беллингема заинтересованы топ-клубы Английской премьер-лиги. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 21 поединке чемпионата Германии, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.