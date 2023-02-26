Первый гол Азмуна позволил «Байеру» уйти от поражения в игре с «Фрайбургом»

После победы над «Монако» в Лиге Европы «Байер» провёл гостевой матч Бундеслиги против «Фрайбурга». Леверкузенцы были острее противника, но пропустили на 29-й минуте. Это Винченцо Грифо технично реализовал штрафной удар. Леверкузенцы ответили рядом опасных моментов, но транжирили шансы. В итоге классный удар с лета получился у Сердара Азмуна, который отличился впервые в сезоне. В компенсированное время «Байер» едва не вырвал победу, но Патрик Шик сотряс перекладину.

Ничья 1:1, «Фрайбург» остается пятым, его соперник - 11-й.