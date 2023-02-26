Первый гол Азмуна позволил «Байеру» уйти от поражения в игре с «Фрайбургом»

После победы над «Монако» в Лиге Европы «Байер» провёл гостевой матч Бундеслиги против «Фрайбурга». Леверкузенцы были острее противника, но пропустили на 29-й минуте. Это Винченцо Грифо технично реализовал штрафной удар. Леверкузенцы ответили рядом опасных моментов, но транжирили шансы. В итоге классный удар с лета получился у Сердара Азмуна, который отличился впервые в сезоне. В компенсированное время «Байер» едва не вырвал победу, но Патрик Шик сотряс перекладину.
Ничья 1:1, «Фрайбург» остается пятым, его соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Грифо Винченцо29'
|67'Азмун Сердар (1:1)
Флеккен Марк•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Кюблер Лукас•Доан Рицу25' (Шаллаи Роланд (25') • 26'Хёфлер Николас•Эггештайн Максимилиан•Грифо Винченцо84' (Чон У-Ён II (84') •Хёлер Лукас•Грегорич Михаэль 33'83' (Петерсен Нильс (83')
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Андрих Роберт•Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми•Баккер Митчел•Паласиос Эксекиэль•Демирбай Керем• 27'Диаби Мусса66' (Шик Патрик (66') •Гложек Адам46' (Вирц Флориан (46') •Азмун Сердар86' (Амири Надим (86')
26 февраля. Стадион "Европа-парк-Штадион".
Бан пользователя