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Чемпионат Германии. Бундеслига

Первый гол Азмуна позволил «Байеру» уйти от поражения в игре с «Фрайбургом»

26 Февраля 2023 • 19:23 Комментировать
Фрайбург
1:1
Байер Л
окончен

После победы над «Монако» в Лиге Европы «Байер» провёл гостевой матч Бундеслиги против «Фрайбурга». Леверкузенцы были острее противника, но пропустили на 29-й минуте. Это Винченцо Грифо технично реализовал штрафной удар. Леверкузенцы ответили рядом опасных моментов, но транжирили шансы. В итоге классный удар с лета получился у Сердара Азмуна, который отличился впервые в сезоне. В компенсированное время «Байер» едва не вырвал победу, но Патрик Шик сотряс перекладину.

Ничья 1:1, «Фрайбург» остается пятым, его соперник - 11-й.

Протокол игры  
Фрайбург1:1Байер Л
(1:0) Грифо Винченцо29'  
  67'Азмун Сердар (1:1)
Флеккен МаркСильдиллия КилианнГинтер МаттиасЛинхарт ФилиппКюблер ЛукасДоан Рицу 25' (Шаллаи Роланд ( 25'  26') Хёфлер НиколасЭггештайн МаксимилианГрифо Винченцо 84' (Чон У-Ён II ( 84') Хёлер ЛукасГрегорич Михаэль  33' 83' (Петерсен Нильс ( 83')
Запасные: Гульде МануэльРохль МерлинКайтель ЯнникШмид ЖонатанВайсхаупт НоаУфофф Бенджамин
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонАндрих РобертТапсоба ЭдмонФримпонг ЖеремиБаккер МитчелПаласиос ЭксекиэльДемирбай Керем  27'Диаби Мусса 66' (Шик Патрик ( 66') Гложек Адам 46' (Вирц Флориан ( 46') Азмун Сердар 86' (Амири Надим ( 86')
Запасные: Фосу-Менса ТимотиПенц ПатрикХадсон-Одои КаллумСинкгравен ДэйлиМбамба НоаБеллараби Карим
26 февраля. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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