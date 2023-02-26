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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» повторила клубный рекорд

26 Февраля 2023 • 00:52 Комментировать
Хоффенхайм
0:1
Боруссия Д
окончен

В матче двадцать второго тура немецкого чемпионата дортмундская «Боруссия» обыграла с минимальным преимуществом на выезде «Хоффенхайм», это была уже седьмая кряду победа для «шмелей» в 2023 году в чемпионате.

Таким образом, команда повторила свой прежний рекорд в семь побед кряду в начале календарного года - а он был установлен в 2012 году, когда «Боруссия» в последний на данный момент раз стала чемпионом Германии.

Сейчас команда вышла на первое место в турнирной таблице, но в воскресенье между собой сыграют ее преследователи - «Бавария» и «Унион», после чего станет понятна точная расстановка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Боруссия Дортмунд
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