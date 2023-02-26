Дортмундская «Боруссия» повторила клубный рекорд

В матче двадцать второго тура немецкого чемпионата дортмундская «Боруссия» обыграла с минимальным преимуществом на выезде «Хоффенхайм», это была уже седьмая кряду победа для «шмелей» в 2023 году в чемпионате.

Таким образом, команда повторила свой прежний рекорд в семь побед кряду в начале календарного года - а он был установлен в 2012 году, когда «Боруссия» в последний на данный момент раз стала чемпионом Германии.

Сейчас команда вышла на первое место в турнирной таблице, но в воскресенье между собой сыграют ее преследователи - «Бавария» и «Унион», после чего станет понятна точная расстановка.