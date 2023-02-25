Чудо-гол Бюльтера позволил «Шальке» вернуться в борьбу за выживание

В 22-м туре Бундеслиги «Шальке» принимал «Штутгарт». «Кобальтовые» стали авторами уникального для данного соревнования рекорда, сыграв четыре поединка подряд со счетом 0:0. Сегодня голы были в изобилии. Уже на 10-й минуте Доминик Дрекслер с близкого расстояния головой переправил мяч в сетку. Под конец тайма Мариус Бюльтер удвоил перевес главного аутсайдера, забив просто шедевральный гол пяткой метров с 13 после пострела с правого фланга. Борна Соса вернул интригу на 63-й минуте дальним выстрелом - 2:1.

«Шальке» остается на последнем месте, но проигрывает всего три очка командам, которые делят 15-ю строчку.