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Чемпионат Германии. Бундеслига

Чудо-гол Бюльтера позволил «Шальке» вернуться в борьбу за выживание

25 Февраля 2023 • 22:26 Комментировать
Шальке 04
2:1
Штутгарт
окончен

В 22-м туре Бундеслиги «Шальке» принимал «Штутгарт». «Кобальтовые» стали авторами уникального для данного соревнования рекорда, сыграв четыре поединка подряд со счетом 0:0. Сегодня голы были в изобилии. Уже на 10-й минуте Доминик Дрекслер с близкого расстояния головой переправил мяч в сетку. Под конец тайма Мариус Бюльтер удвоил перевес главного аутсайдера, забив просто шедевральный гол пяткой метров с 13 после пострела с правого фланга. Борна Соса вернул интригу на 63-й минуте дальним выстрелом - 2:1.

«Шальке» остается на последнем месте, но проигрывает всего три очка командам, которые делят 15-ю строчку.

Протокол игры  
Шальке 042:1Штутгарт
(1:0) Дрекслер Доминик10'  
(2:0) Бюльтер Мариус40'  
  63'Соса Борна (2:1)
Ферманн РальфАйдин МехметЁсида МаяДженц МорицМатричани ХеннингКрал Алекс  42'Краусс Том 67' (Баланта Эдер ( 67') Дрекслер Доминик 90' (Граймль Лео ( 90'  90') Саласар Родриго 73' (Латца Данни ( 73') Бюльтер Мариус 72' (Караман Кенан ( 72') Фрай Микаэль 73' (Теродде Симон ( 73')
Запасные: Joey MuellerКаминьски МарцинМор ТобиасШволов Александер
Бредлов ФабианАнтон Вальдемар 57' (Вагноман Жоша ( 57') Мавропанос КонстантиносИто Хироки 46' (Загаду Дан-Аксель ( 46') Соса Борна  70'Эндо ВатаруКаразор Атакан  90'Харагути Генки 78' (Томаш Тьягу ( 78') Диаш Жиль 46' (Кулибали Танги ( 46') Мвумпа СиласФюрих Крис 78' (Пфайффер Лука ( 78')
Запасные: Мюллер ФлорианНартей НиколасПереа ХуанКастанарас Томас
25 февраля. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Штутгарт
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