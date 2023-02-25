Чудо-гол Бюльтера позволил «Шальке» вернуться в борьбу за выживание

В 22-м туре Бундеслиги «Шальке» принимал «Штутгарт». «Кобальтовые» стали авторами уникального для данного соревнования рекорда, сыграв четыре поединка подряд со счетом 0:0. Сегодня голы были в изобилии. Уже на 10-й минуте Доминик Дрекслер с близкого расстояния головой переправил мяч в сетку. Под конец тайма Мариус Бюльтер удвоил перевес главного аутсайдера, забив просто шедевральный гол пяткой метров с 13 после пострела с правого фланга. Борна Соса вернул интригу на 63-й минуте дальним выстрелом - 2:1.
«Шальке» остается на последнем месте, но проигрывает всего три очка командам, которые делят 15-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Дрекслер Доминик10'
|(2:0) Бюльтер Мариус40'
|63'Соса Борна (2:1)
Ферманн Ральф•Айдин Мехмет•Ёсида Мая•Дженц Мориц•Матричани Хеннинг•Крал Алекс• 42'Краусс Том67' (Баланта Эдер (67') •Дрекслер Доминик90' (Граймль Лео (90') • 90'Саласар Родриго73' (Латца Данни (73') •Бюльтер Мариус72' (Караман Кенан (72') •Фрай Микаэль73' (Теродде Симон (73')
Бредлов Фабиан•Антон Вальдемар57' (Вагноман Жоша (57') •Мавропанос Константинос•Ито Хироки46' (Загаду Дан-Аксель (46') •Соса Борна• 70'Эндо Ватару•Каразор Атакан• 90'Харагути Генки78' (Томаш Тьягу (78') •Диаш Жиль46' (Кулибали Танги (46') •Мвумпа Силас•Фюрих Крис78' (Пфайффер Лука (78')
25 февраля. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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