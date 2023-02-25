«Боруссия» Д повторила личный рекорд, установленный в последний чемпионский сезон клуба

Дортмундская «Боруссия» продлила серию побед в рамках Бундеслиги.

Команда Эдина Терзича с минимальным счётом одолела «Хоффенхайм» в выездном матче 22-го тура Бундеслиги. По данным Opta, «шмели» повторили клубный рекорд, выиграв семь из семи матчей чемпионата Германии на старте календарного года. Ранее это удавалось дортмундцам только в 2012 году – в том самом сезоне, когда команда завоевала своё последнее на данный момент чемпионство.

После сегодняшнего успеха «Боруссия» единолично стала первой в турнирной таблице, однако «Бавария» и «Унион» свой матч ещё не провели – они сойдутся в очной битве.