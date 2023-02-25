Дортмундская «Боруссия» - единоличный лидер Бундеслиги после победы над «Хоффенхаймом»

В 22-м туре Бундеслиги невероятная дортмундская «Боруссия» гостила у «Хоффенхайма», который до этого уступил в четырех матчах кряду. «Шмели» вели игру, но мяч побывал в сетке ворот соперника лишь раз. В конце первого тайма после подачи Марко Ройса Юлиан Брандт спиной переправил мяч в сетку. Мариус Вольф после перерыва также отличился, но судья отменил красивый гол из-за фола в атаке. Пошел открытый футбол, но из обилия моментов никто ничего не выжал - 1:0.
«Боруссия» становится единоличным лидером с отрывом в три очка от главных конкурентов. Соперник - третий с конца.
Протокол игры
|43'Брандт Юлиан (0:1)
Бауманн Оливер• 57'Кабак Озан 27'30' (Бисакшич Эрмин (30') •Фогт Кевин•Акпогума Кевин•Кадержабек Павел•Анхелиньо Хосе•Руди Себастьян78' (Штиллер Анджело (78') •Тохумджу Умут65' (Асллани Фисник (65') •Баумгартнер Кристоф•Бебу Ила65' (Дольберг Каспер (65') •Крамарич Андрей
Кобель Грегор•Вольф Мариус•Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Геррейру Рафаэл•Джан Эмре•Беллингем Джуд• 70'Брандт Юлиан•Ройс Марко89' (Хуммельс Матс (89') •Байно-Гиттенс Джейми64' (Мален Дониэлл (64') •Аллер Себастьян77' (Эзкан Салих (77')
25 февраля. Стадион "Презеро Арена".
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