Дортмундская «Боруссия» - единоличный лидер Бундеслиги после победы над «Хоффенхаймом»

В 22-м туре Бундеслиги невероятная дортмундская «Боруссия» гостила у «Хоффенхайма», который до этого уступил в четырех матчах кряду. «Шмели» вели игру, но мяч побывал в сетке ворот соперника лишь раз. В конце первого тайма после подачи Марко Ройса Юлиан Брандт спиной переправил мяч в сетку. Мариус Вольф после перерыва также отличился, но судья отменил красивый гол из-за фола в атаке. Пошел открытый футбол, но из обилия моментов никто ничего не выжал - 1:0.

«Боруссия» становится единоличным лидером с отрывом в три очка от главных конкурентов. Соперник - третий с конца.