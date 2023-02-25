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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» - единоличный лидер Бундеслиги после победы над «Хоффенхаймом»

25 Февраля 2023 • 19:29 Комментировать
Хоффенхайм
0:1
Боруссия Д
окончен

В 22-м туре Бундеслиги невероятная дортмундская «Боруссия» гостила у «Хоффенхайма», который до этого уступил в четырех матчах кряду. «Шмели» вели игру, но мяч побывал в сетке ворот соперника лишь раз. В конце первого тайма после подачи Марко Ройса Юлиан Брандт спиной переправил мяч в сетку. Мариус Вольф после перерыва также отличился, но судья отменил красивый гол из-за фола в атаке. Пошел открытый футбол, но из обилия моментов никто ничего не выжал - 1:0.

«Боруссия» становится единоличным лидером с отрывом в три очка от главных конкурентов. Соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Хоффенхайм0:1Боруссия Д
  43'Брандт Юлиан (0:1)
Бауманн Оливер  57'Кабак Озан  27' 30' (Бисакшич Эрмин ( 30') Фогт КевинАкпогума КевинКадержабек ПавелАнхелиньо ХосеРуди Себастьян 78' (Штиллер Анджело ( 78') Тохумджу Умут 65' (Асллани Фисник ( 65') Баумгартнер КристофБебу Ила 65' (Дольберг Каспер ( 65') Крамарич Андрей
Запасные: Беккер ФиннФилипп ЛукаДилейни ТомасБрукс ДжонДаббур Мунас
Кобель ГрегорВольф МариусЗюле НикласШлоттербек НикоГеррейру РафаэлДжан ЭмреБеллингем Джуд  70'Брандт ЮлианРойс Марко 89' (Хуммельс Матс ( 89') Байно-Гиттенс Джейми 64' (Мален Дониэлл ( 64') Аллер Себастьян 77' (Эзкан Салих ( 77')
Запасные: Мёнье ТомаМорей МатеуПасслак ФеликсРейна ДжованниМайер Александер IIДауд МахмудМодест Антони
25 февраля. Стадион "Презеро Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Боруссия Дортмунд
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