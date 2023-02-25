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Фримпонг остаётся на радаре у топ-клубов

25 Февраля 2023 • 16:26 Комментировать
Фрайбург
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Байер Л
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Через 23 ч. 13 мин.

Правый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг остаётся на радаре у европейских топ-клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, на молодого нидерландца грядущим летом будет большой спрос.

По сведениям источника, Фримпонг мог покинуть «Байер» уже зимой, но «фармацевты» заблокировали уход футболиста. Ранее сообщалось, что к нидерландцу проявлял интерес «Манчестер Юнайтед», который находился в поисках правого защитника.

В нынешнем сезоне Фримпонг отметился 5 голами и 7 результативными передачами во всех турнирах. Transfermarkt оценивает нидерландца в 24 миллионов евро.

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Жереми Фримпонг трансферы футбола - лето 2023 Байер
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ФРАЙБУРГ БАЙЕР Л
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