Фримпонг остаётся на радаре у топ-клубов

Правый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг остаётся на радаре у европейских топ-клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, на молодого нидерландца грядущим летом будет большой спрос.

По сведениям источника, Фримпонг мог покинуть «Байер» уже зимой, но «фармацевты» заблокировали уход футболиста. Ранее сообщалось, что к нидерландцу проявлял интерес «Манчестер Юнайтед», который находился в поисках правого защитника.

В нынешнем сезоне Фримпонг отметился 5 голами и 7 результативными передачами во всех турнирах. Transfermarkt оценивает нидерландца в 24 миллионов евро.